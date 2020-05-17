حوار نادر للزعيم: مبحبش حد يقولي الأحلى والأغلى.. أنا مش سوبر ستار مصر

احتفالًا بالذكرى الـ80 لميلاد الفنان الكبير عادل إمام، أذاعت قناة "mbc مصر" حوار نادر للكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي مع الزعيم، على هامش تصوير فيلم "المنسي" عام 1993.

وتحدث عادل إمام عن كواليس أدائه لدور "يوسف المنسي" في فيلم "المنسي" والذي أدى خلاله شخصية "المحولجي" مشيرًا إلى أنه جلس مع مجموعة من "المحولجية" وتكلم معهم ليكون تجسيده للشخصية تجسيد حي.

وأبدى رفضه بأنه الأفضل: "مبحبش كلمة الأحلى والأغلى في مصر، أنا مبحبش ده وأنا مش سوبر ستار مصر".

وعن اختياره لأعماله، قال إمام، إن ظروف المجتمع هي التي تحركه وظروف الشخصيات التي يقدمها، مشددًا على أنه لا يخطط لسنواته القادمة: "أنا مبقولش سنة كذا هعمل كذا، لا أخطط، لكن ظروف البلد بتخطط لي"، لافتًا إلى أنه يكلف بعض الكتاب أحيانًا بكتابة فكرة وتحويلها لعمل وأحيانًا يختار من الأعمال المعروضة عليه.