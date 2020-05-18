معرض خط عربي لكساء أبناء العمالة غير المنتظمة في العيد

التأكيد أن دور الفن فى المجتمع لا يقتصر على مجرد الترفيه، بل يرتبط بالأزمات التى يمر بها أفراده وتحفظ تراثه، كان الهدف من معرض «بخط الإيد ولبس العيد»، الذى أطلقه مركز «كوكون» الثقافى أون لاين.

يقدم المعرض لوحات فنية مرسومة بخط اليد، تبرز جمال وأصالة الخط العربى، عبر صفحة المركز على موقع فيس بوك، مع التبرع بـ10% من قيمة كل لوحة مباعة لبنك الكساء المصرى، كمساهمة فى الحملة التى يديرها البنك لمساعدة العمالة المتضررة من انتشار فيروس كورونا: «فكرة المعرض كانت موجودة قبل ظهور كورونا، لإقامة معرض للخط العربى أو الكيلوجرافى، لإحياء التراث المصرى العربى والإسلامى، واخترنا إننا ننفذها فى شهر رمضان، باعتباره شهر الروحانيات، واللى بتظهر فيه قيمة عاداتنا وتقاليدنا، ولكن بعد انتشار الفيروس غيّرنا الفكرة وأصبح هدفها أعمق وهو أننا نربط الفن بحياتنا البسيطة، وأنه يكون سبباً فى الدفاع عن الناس البسطاء اللى تضرروا من الكورونا»، كلمات مريم شعث، المسئولة عن المركز.

شارك فى المعرض 3 فنانين، هم: نهال سليمان، عثمان أندرو يونج، ورجب حسين، ومعظمهم إما من محبى الخط العربى، مثل رجب حسين، الذى حصل على أكثر من دبلومة فى الخط العربى، ويقوم بتدريس فن الخط العربى فى الكثير من الورش، أو محب للعمارة الإسلامية، مثل نهال سليمان خريجة الجامعة الأمريكية: «بعد مشاورات مع بنك الكساء المصرى، تم الاتفاق على أن يتم التبرع من كل قطعة مباعة بـ10%، بهدف شراء ملابس العيد للعمالة المتضررة من فيروس كورونا، وهى الحملة التى يعمل عليها البنك منذ فترة، فهؤلاء العمال وأبناؤهم من حقهم أن يفرحوا وأن يروا السعادة، حتى لو كانت من خلال قطعة ملابس، والفن هو الوسيلة لذلك».