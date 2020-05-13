توزيع 1000 وجبة إفطار على أسر العمالة غير المنتظمة بمطروح

أعلن حزب الحرية المصري بمطروح، عن استمرار حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، خاصة أسر العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وجهزت لجان الحزب بالمحافظة 1000 وجبة إفطار ضمن نشاط الحزب بشهر رمضان وتم توزيعها على هذه الأسر.

وقال ياسر غنيم أمين عام حزب الحرية المصري في مطروح، اليوم، إن عملية الدعم تأتى تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهني الأمين العام للحزب، لدعم الحزب للعمالة غير المنتظمة، والمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف "غنيم" أن هناك مسؤولية مجتمعية من الأحزاب تجاه المجتمع، تأكيدا وتطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع، لافتا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في آثار سلبية لعدد كبير من أسر العمالة غير المنتظمة.

وأكد "غنيم" على ضرورة تكاتف فئات وعناصر المجتمع يدا واحدة، والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية، واتباع الإجراءات الاحترازية التى تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة فيروس كورونا.