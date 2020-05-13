60 ألف عامل في الدقهلية يصرفون منحة العمالة غير المنتظمة

تابعت مديرية القوى العاملة بالدقهلية صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه، تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة في المديرية.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الشأن عما جرى خلال أبريل الماضي، مؤكدا فيه صرف المنحة لـ 43 ألفا و444 عاملا غير منتظمين من خلال 263 فرعا للبريد، و104 فروع للبنك الزراعي، خلال الفترة من 13 حتى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 16 ألفا و842 عاملا، خلال الفترة من 26 حتى 30 من الشهر نفسه، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار القللي إلى أن المديرية تابعت صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة في المديرية وقدرها 500 جنيه لـ 2523 عاملا بقيمة إجمالية مليونا و261 ألفا و500 جنيه، خلال الفترة من 29 مارس حتى 29 أبريل الماضي.