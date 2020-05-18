حظك اليوم الإثنين 18-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بحبه للقيادة، سواء في العمل أو في حياته الشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.