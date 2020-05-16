حظك اليوم السبت 16-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الأسد بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، العطف، والحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لمستقبلك وتتخذ قرارات تخدم علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.