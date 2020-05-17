محمد علاء استعان بـ"دوبلير" فى مشهد خناقة "رضوان البرنس"

كشف الفنان محمد علاء، عن كواليس مشهد المشاجرة التي تم بينه وبين "رضوان البرنس"، الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، والذي تصدر تريند "تويتر" بمجرد عرضه.

ونشر محمد علاء عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة له مع الشخص الذي يشبهه، حيث إنه استعان بـ"دوبلير".

وعلق على الصورة قائلاً: "شبهي صح؟".

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم، محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، وريم سامي.