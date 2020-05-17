عاجل.. الوزراء: إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي من الأحد للخميس

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن فترة الأعياد تتميز بالتجمعات، وإن الظروف الحالية تتطلب التعامل الخاص وأن نعي خصوصية الظروف الحالية ونقلل من التجمعات بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن الحظر في أيام العيد من الاحد للجمعة سيكون من الـ5 مساءً حتى الـ6 صباح اليوم التالي، مع تعطيل وسائل النقل العام.

وأكد سعد أنه سيكون هناك قرارات أخرى بإغلاق الشواطئ والمتنزهات وكل ما يسمح بالتجمع. وشدد سعد على أننا سنتعايش مع الفيروس باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية وأن الحياة لن تتوقف حتى هذا الحين، مشيرًا إلى أن عودة الحياة الطبيعية ستبدأ من شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.

وتوقع سعد حدوث تكدس في القطارات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيصدر قرار بأن تكون إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 5 أيام كاملة من الأحد للخميس لأول مرة، وأن رئيس الوزراء سيصدر قرار بذلك غدًا.

وأشار سعد إلى أن إجازة الحكومة في العيد ستكون من يوم الجمعة المقبل، للجمعة التي تليها.