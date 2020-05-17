رئيس الوزراء اللبناني يعلن "فتح البلد جزئيا" غدا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حساندياب "إعادة فتح البلد جزئياً اعتباراً من يوم غد، وأن وزير الداخلية والبلديات سيعلن اليوم التفاصيل"، داعياً إلى أن يتحمل "كل منا مسؤولية نفسه"، وفقا لما ذكرته صحيفة" النهار" اللبنانية.

وأضاف دياب، بعد الاجتماع الوزاري للجنة كورونا، أنّ "صحة أولادنا أهم بكثير من التربية وكورونا عطّل أعمالنا وفيروس لا يُرى بالعين المجردة عطّل العالم اليوم".

وقال دياب: "أعلم أن الجميع يرغب في العودة إلى الحياة"، مشيراً إلى أنّ "لبنان نجح في البقاء في مرحلة تفشي الفيروس منذ بداية الجائحة، ولا نزال قلقين من ارتفاع عدد الاصابات لأسباب عدة".

وأكد دياب أنّه "نحن في مرحلة خطيرة وحساسة جداً، لأنّ أزمة كورونا ستمتدّ لفترة طويلة، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من الأولى"، لافتاً إلى أنّ "العالم يثق بنا وبقدراتنا ويتحدث عن الإنجاز الذي حققناه في مواجهة كورونا".

وناشد دياب، "اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح الناس".