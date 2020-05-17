3 أيام.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك،.

وقال مدبولي، إنَّ إجازة عيد الفطر المبارك ستكون من الأحد إلى الثلاثاء طبقًا للحسابات الفلكية، إذ إن السبت المقبل هو وقفة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد القبل، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، التي تؤكد أن السبت المقبل هو المتمم لشهر رمضان الموافق، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها في عيد الفطر

واتخذت رئاسة الجمهورية عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهي نفس الإجراءات التي تم اتخاذها خلال يوم شم النسيم، وهي كالآتي:

- حظر حركة المواطنين من الـ5 مساءً في إجازة العيد حتى 6 صباحاَ.

- غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات من الأحد للجمعة.

- إيقاف كل وسائل النقل الجماعي من الأحد إلى الجمعة.

- مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا.

- الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية بدءا من منتصف يونيو وفقا لضوابط معينة.

- إذاعة صلاة العيد عبر التلفزيون من أحد المساجد دون السماح للمواطنين للصلاة في الساحات العامة والمساجد

- بحث إجراءات عودة إقامة الشعائر الدينية خلال النصف الثاني من شهر يونيو.

- اشتراط ارتداء الكمامة للمواطنين في وسائل النقل العام والخاص ودخول المنشآت العامة.