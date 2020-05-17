الحلقة 27 من مسلسل "اللعبة".. مازو ينتحل شخصية وسيم في الفندق

يخوض الثنائي وسيم ومازو تحديًا جديدًا ولكنه من نوع آخر، في الحلقة 27 من مسلسل اللعبة، المذاع على قناة "MBC مصر".

الشخص المجهول الذي يدير اللعبة بين الثنائي، يخبرهما بالتحدي الجديد، والذي هو عبارة عن فوز من ينجح في تطليق الآخر من زوجته.

ترفض زوجاتهما إسراء وشيماء، المشاركة في التحدي ويضغطا عليهما لوقف هذه اللعبة، ما يجعل وسيم ومازو يتظاهرا بأنهما لن يشتركا في هذا التحدي.

ويحاول مازو الفوز بالتحدي عن طريق انتحال شخصية وسيم، من خلال ارتداء ملابس وإكسسوارات تجعله شبيهًا له، ليدخل الفندق الذي رفد منه على يد زوجته ومديرته إسراء، من أجل افتعال مشكلة في الفندق حتى يختلف وسيم وإسراء، إلا أن الأخيرة تفطن للخدعة عند رؤيته في كاميرات المراقبة.

على الجانب الآخر، يجعل وسيم معاونه جميل ينتحل صفة شيماء زوجة مازو، حتى يقنع الأخير بأن زوجته تخونه مع الطبيب النفسي الخاص بها.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.