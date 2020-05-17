طبيب يوضح علاقة الموت المفاجئ لمرضى كورونا بعضلة القلب

قال جمال شعبان استشاري الأمراض القلبية ومدير معهد القلب السابق، إن من أهم الأشياء التي يسير بها الناس في حياتهم الطبيعية وقد تنتهي بفشل في القلب هو ضغط الدم المرتفع.

وشدد "شعبان" على أن عدو عضلة القلب الأول هو ضغط الدم المرتفع، وهو مرض صامت، وليس له أعراض، ومن الممكن أن يكون أول عرض له هو فشل في عضلة القلب.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره في برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المريض يأتي إليه وعمره 40 عامًا و"ينهج بشكل كبير، ولا يستطيع النوم على ضهره، وعند سماع صوت صدره تجد فيه مياه في الرئة والبطن، ويكون النتيجة وجود فشل في القلب، وهو في الأصل لا يعاني من أي مرض، وعند سؤاله عن قياس الضغط يجيب بالنفي، وعند قياس ضغطه تجده 170/100، وعند عمل موجات صوتية على القلب نجد أن العضلة بها تضخم وتمدد وترهل، والكفاءة أقل من 35"، مرجعًا السبب في كل ذلك إلى الإهمال في الضغط، مما يسبب فشلًا وضمورًا في عضلة القلب.

وتابع، أن ما يسبب أيضًا فشلًا في عضلة القلب وهي منتشرة في مصر بشكل كبير جدًا هو روماتيزم القلب، وأمراض الصمامات الذي يؤدي أيضًا إلى الضمور، إضافة لقصور الشريان التاجية، مشددًا أن السبب في ضعف عضلة القلب من الممكن أن يكون المحطة النهائية لأمراض كثيرة جدًا، وأن جلطة الشريان التاجي من الممكن أن تحدث فشلًا في القلب.

واستكمل، أن هناك أمراضًا خاصة باعتلال عضلة القلب منها الالتهابات الفيروسية، والجديد منها فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19، والذي يدخل على العضلة ويحدث فيها التهابًا، ما يسبب ارتفاعًا في الأنزيمات، وقد ينتهي الأمر باختلال حاد لكهرباء القلب، ومن ثم الموت فجأة، وهو ما رأيناه عند بعض المواطنين الذين يموتون فجأة بسبب فيروس كورونا.