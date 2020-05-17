عادل إمام يمازح الإبراشي: يعني أنا اللي هحل أزمة كورونا؟

أعرب الفنان عادل إمام، عن سعادته البالغة باحتفال المواطنين المصريين والعرب بعيد ميلاده الـ 80، قائلًا: "أنا فرحان أوي، وبشكر الجمهور وبشكر كل حاجة حلوة في بلدنا".

وعن أزمة فيروس كورونا المستجد، مازح إمام، الإعلامي وائل الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة التليفزيون المصري: "يعني أنا اللي هحل الأزمة دي يا وائل، ياريت أقدر أحلها، أنا بطبق العزل المنزلي".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، في 17 مايو، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.