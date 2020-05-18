حظك اليوم الإثنين 18-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديده على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تكسب دعم الجميع بسبب تعاملاتك المثالية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.