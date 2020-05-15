حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعد الغموض أحد أبرز الصفات الواضحة التي يتصف بها رجل برج العقرب، وفي الوقت ذاته يتصف بالإخلاص والصدق في تعاملاته مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.