عادل إمام عن فلانتينو: شهادتي فيه مجروحة.. والحكم للجمهور

تحدث الفنان القدير عادل إمام، عن مسلسل "فلانتينو"، الذي يُعرض في السباق الرمضاني على شاشة "DMC"، موضحًا أن شهادته تصبح مجروحة إذا تحدث عن نجاح المسلسل ورأيه فيه، ويجب من الأفضل أخذ آراء المشاهدين.

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "المسلسل كويس، معتقدش أن يكون ليا عمل سينمائي قادم، لأني أرى أن السينما بعافية شوية".

وعن عرضه مسرحية "الواد سيد الشغال" في الصعيد وتحديه الجماعات التكفيرية وقتها، قال: "أنا مخوفتش، أخاف من إيه، أنا مع الحق ومع بلدي، مش ممكن أكون مع الحق ومع بلدي وأخاف".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، في 17 شهر مايو، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.