شاهد.. نعي الشهيد منسي لـ"سالم لافي": في ذمة الله يابطل الظل

تناول مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة الشهيد البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قصة سالم السبع الشهير بـ"سالم لافي" شيخ شباب بدو سيناء، والذي يجسد دوره الفنان دياب.

وأظهر مسلسل "الاختيار" علاقة سالم لافي بالشهيد أحمد منسي، وتعاونه مع القوات المسلحة المصرية ووقوفه ضد الإرهاب في سيناء بالتعاون مع باقي قبائل سيناء لمحاربة الدواعش، إلى أن استشهد في إحدى العمليات ضد الجماعات الإرهابية بسيناء.

وشهد الشهيد أحمد منسي لسالم لافي بالبطولة بعد وفاته، ونعاه على حسابه الشخصي على "فيس بوك"، قائلًا: "رحمة الله عليك ياشهيد.. ترددت كثيرًا لنشر قصة البطل ده.. ولم أحسم قراري بعد.. أي حد عنده كلمة غير الترحم على البطل ده رجاء فليحفظها في نفسه ولنفسه.. في ذمة الله يابطل.. بطل الظل سالم لافي".

وقال أحد أصدقاء الشهيد أحمد منسي المقربين، إن الشهيد منسي تحدث معه عن "لافي"، وكان يرغب في كتابة قصته ولكنه نال الشهادة قبل أن يقوم بذلك.

وكتب صديق الشهيد منسي في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "القائد أحمد صابر منسي نعى سالم لافي شهداء بإذن الله ولا نزكي على الله أحدًا.. كان ناوي ينشر القصة كلها وحدثني بها وأكد لي على أنه سوف ينشر قصته كاملة ولكن الشهادة سبقته.. مفيش كلام تاني بعد كلام القائد سوى الترحم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

سالم لافي ينتمي لقبيلة الترابين بسيناء، وذاع صيته في سيناء، خاصة بين الشباب، حيث كان يتدخل لحل النزاعات بينهم، وأعلنت قبيلة الترابين التحالف مع قبائل أخرى بقيادة سالم لافي لمعاونة الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب لتطهير سيناء.

وخاض "لافي" مع أبناء قبيلته معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء مع الجيش والشرطة، واُستشهد خلال الاشتباكات التي وقعت بين القبيلة وتنظيم أنصار بيت المقدس، في 10 مايو 2017، في محيط قرية البرث.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.