الحلقة 24 من الاختيار: استشهاد شيخ شباب سيناء ومنسي يسلم وصيته لعسكري

في أحداث الحلقة 24 من مسلسل الاختيار، تم استهداف الإرهابي أبو دعاء، أحد كبار جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، بواسطة رجال الجيش بمساعدة الشيخ سالم، شيخ شباب سيناء.

وفي أحد المشاهد أكد الإرهابي أبو أسامة، واحد من أنصار جماعة بيت المقدس الإرهابية، أن تحالف الشيخ سالم السبع مع أحمد المنسي أفقدهم الكثير من عناصرهم وعليهم مواجهته في أقرب وقت وإلا فسوف يكبدهم مزيد من الخسائر المادية والبشرية.

عرضت أحداث الحلقة حادث استهداف أتوبيس أقباط المنيا، الذي وقع في عام 2017، بتخطيط من الإرهابي هشام عشماوي والإرهابي عماد ما أدى إلى سقوط ضحايا من الأقباط.

وفي أحد المشاهد، سلم البطل أحمد المنسي ورقة فيها وصيته لأحد عساكره، وأوصاه بتسليمها لزوجته بعد استشهاده.

وانتهت أحداث الحلقة على استهداف الإرهابيين لمنزل عائلة الشيخ سالم، للانتقام منه بعد اتحاده مع المنسي والجيش للإدلاء عن المعلومات التي يعرفها عن أماكن اختبائهم، وخلال المواجهات استشهد شيخ شباب سيناء بواسطة أحد العناصر الإرهابية.