عادل إمام: الشعب المصري لا يعرف الاكتئاب.. ونعالج أزماتنا بالضحك

قال الفنان القدير عادل إمام، إن الشعب المصري لا يعرف الاكتئاب، "الشعب المصري عمره ما اكتئب، الشعب ده لو قولتله قول نكته هتلاقي النكت نزلت زي الفل، إحنا مش بنكتئب، إحنا بنضحك، ونعالج الأزمات بالضحك"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "إمام": "لما تروح أي بلد عربي ويعرفوا انك مصري يقولولك قولنا نكته وكأن النكت والسخرية مرتبطة بمصر، إحنا صناع البهجة والسعادة والتفاؤل إحنا شعب متفائل جدا".

ووجه الفنان القدير، الشكر والتقدير للإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، قائلًا: "أنت شيء جيد ومحترم، أنا من متابعينك، مش بسيب ليك حاجة إلا لما أسمعها، إحنا معارفنا متقاربة، ونعمل تحت لواء واحد وهو اللواء الثقافي".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، في 17 شهر مايو، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.