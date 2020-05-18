هل يخبر مراد السويفي صديقه بخيانة زوجته في أحداث "ونحب تاني ليه"؟

يواجه الفنان إسلام جمال، الذي يجسد شخصية صديق رجل الأعمال مراد السويفي، والذي يلعب دوره كريم فهمي، أزمة كبيرة خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، بعد أن عرف "مراد" بخيانة زوجة صديقه وعلاقتها بغريمه إيهاب السويفي، والذي يقوم بدوره إيهاب فهمي.

وانتهت الحلقة 24 من مسلسل ونحب تاني ليه، خلال تواجد إسلام جمال، بصحبة صديقه مراد السويفي، بعد استلام الأخير فيديو عبر رسالة على "الواتساب"، يوضح تحركات ابن عمه إيهاب السويفي، والذي اكتشف خيانته مؤخرًا، وبعد تشغيل الفيديو، ظهرت زوجة صديقه إسلام جمال، وهي بصحبة إيهاب السويفي.

وخلال الحلقات الماضية من مسلسل ونحب تاني ليه، ظهرت زوجة إسلام جمال، وهى تتفق مع إيهاب السويفي للعمل معه لصالحه، فضلًا عن وجود علاقة مشبوهة بينهما.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.