"الارتباط عايز طاقة".. قصة "كوميكس" لـ إيمان السيد في ونحب تاني ليه

"لاء الارتباط ده عايز طاقة.. النوم أفيد"، من الإفيهات الضاحكة التي قالتها الفنانة إيمان السيد، خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، في أثناء محاولة التعرف على أحد الأشخاص عبر الإنترنت، وتوجيهه عدد من الأسئلة لها، ولكنها أُرهقت من كثرة الكلام، وقررت الاستسلام للنوم أفضل، لتتحول جملتها الشهيرة لـ"كوميكس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجسّد إيمان السيد، دور "رائعة"، أو "روعة"، التي تذهب للعمل خادمة في منزل غالية "ياسمين عبدالعزيز"، والتي تعيش فيه مع والدتها وجدتها وابنتها الصغيرة، وهنّ سيدات لا يؤمن بالرجال، بعكس روعة التي تريد الارتباط.

وتقع "روعة" في غرام "كابتن هيثم"، والذي يجسّد دوره الفنان سليمان عيد، والذي يعمل "بودي جارد" لمنزل غالية، وتشعر "روعة" ناحيته بانجذاب، وتسعى للفت نظره إليها من خلال مشاهد كوميدية ضاحكة.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وعن ما قالته بشأن النوم له فائدة عن الارتباط، قالت إيمان السيد في تصريحات لـ "الوطن"، إن الارتباط بالفعل يحتاج لطاقة جبارة، وكل طرف يحتاج أن يبذل مجهودًا كبيرًا، حتى تنجح العلاقة بينهما ويستمر الحب، والعلاقات الإنسانية بصفة عامة عبارة عن ضغط عصبي ونفسي في الأساس، وبالتالي ليست علاقات صحية بالمرة.