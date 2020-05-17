كريم فهمي بعد انتهاء تصوير ونحب تاني ليه: شكرًا لفريق العمل

انتهى صناع مسلسل ونحب تاني ليه، من تصوير جميع مشاهد المسلسل، الذي يعرض حاليًا على قنوات cbc.

ووجه الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التحية لفريق العمل بمناسبة انتهاء التصوير، قائلًا: بحب الكرو ده جدًا، شكرًا ليكوا كلكم".

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.