جدل لاحتمالية عودة "غالية" لـ"عبدالله".. وياسمين عبدالعزيز: أستخبى أنا

مازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها على موقع إنستجرام، حيث كتبت تعليقًا "أنا هستخبى بقي اليومين دول عشان إنتو قافشين على غالية".

وتسببت أحداث الحلقة 24 من مسلسل ونحب تاني ليه، في إحداث حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بشأن احتمالية عودة "غالية" ياسمين عبدالعزيز مجددًا لطليقها "عبدالله" شريف منير، الذي أصيب بفقدان ذاكرة جزئي وبالتحديد فترة انفصاله عنها.

لم تستطع "غالية" إخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما، أو ارتباطها مجددًا بمراد السويفي، والذي يجسد دوره كريم فهمي، بناء على نصيحة الأطباء خوفًا من حدوث انتكاسة طبية له، وحذر رواد السوشيال ميديا من عودتهما لبعض مجددًا بعدما تغير "عبدالله" في فترة مرضه وأصبح أكثر "حنية" وارتباط ابنتهما تيا بوالدها، وغضبهم في حال تخلي غالية" عن خطيبها مراد السويفي.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.