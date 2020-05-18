فيديو.. الوزراء: صالونات الحلاقة محظورة أول يوم العيد وحتى الجمعة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هيئات المترو مسؤولة عن التطبيق الفوري لعقوبات عدم ارتداء الكمامة، مثلما تطبق باقي العقوبات، والمصالح الحكومية لن يتم السماح بدخولها إلا بعد ارتداء الكمامة وفي المحاكم أيضا، ومع الوقت ستصبح الكمامة سمة العصر ومطلب للحماية.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن كل من يعمل بالحكومة في إجازة رسمية من الجمعة 22 للجمعة 29 من الشهر الجاري، وإجازة البنوك يحددها البنك المركزي والقطاع الخاص يتم تحديده من القوى العاملة.

وتابع سعد أن الميكروباصات ليست ضمن وسائل النقل العام التي سيتم توقفها عن العمل، مثلما كان في شم النسيم، مشددا على أن محال المواد الغذائية والصيديات مستثناة من الحظر، ولكن المولات والمحال التجارية هي التي ستطبق عليها حظر التجوال من يوم الأحد حتى يوم الجمعة بأسبوع العيد، وصالونات الحلاقة أيضا يطبق عليها قرارات الإغلاق من الأحد للجمعة أيضا.