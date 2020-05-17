آخر موعد السبت المقبل.. خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر من تليفونك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك لعام 2020 م– 1441هـ، وهي فترة يرغب الكثيرين خلالها في الذهاب إلى محافظتهم ومسقط رأسهم بهدف قضاء إجازة العيد مع الأسرة، وهو ما يستدعي الانتقال بقطارات السكة الحديد، التي تعتبر أقل تكلفة وأكثر أمانًا من الطرق الأخرى,

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة نسبة 20% لحجز تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنَّ جميع الرحلات الإضافية والعادية على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري ستعمل حتى يوم السبت المقبل.

آخر موعد لحجز قطارات عيد الفطر

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنَّه سيتم وقف حركة المواصلات العامة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن أخر موعد لحجز تذاكر السفر في القطارات خلال عيد الفطر المبارك، هي يوم السبت القادم الموافق 23 مايو 2020.

حجز تذاكر القطارات الكترونيًا عبر التطبيق

تحميل تطبيق "سكك حديد مصر" هو متاح لجميع الأجهزة الذكية.

تسجيل الدخول: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد.

الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحج الالكتروني أو بالمحطات.

يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار ويمكن الضغط على درجة السفر ليتم الانتقال إلى صفحة الحجز.

يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة، للبدء في إجراءات الحجز.

اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي، ويتم اختيار المقاعد آليا وليس يدويا.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز وبالضغط على المقعد تظهر التذكرة.

ويتيح التطبيق للراكب إمكانية تقديم مقترحات أو شكاوى.

ومن خلال الضغط على أيقونة رحلاتي، يمكن البحث عن الرحلات وإلغاء الحجز.