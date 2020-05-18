رئيس مدينة سفاجا: غلق الطرق الصحراوية المؤدية لسفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في بيان لها، منذ قليل، غلق طريق "سفاجا - قنا" بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالكيلو 27 و34 و42، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وذلك في ضوء تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضافت أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية بنطاق المدينة نتيجة للعاصفة الترابية، وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة.

أوضحت "المغربي" أن الوضع مستقر بسفاجا ويوجد هدوء نسبي لحركة الرياح، حيث يتم من خلال غرفة العمليات بالمدينة المتابعة أولاً بأول بالتنسيق مع محافظة قنا وتم التأكيد على تواجد قوات التمركز بالكيلو 85 والكيلو 40 وكمين كيلو 5.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لرئيس قرية النصر بضرورة المتابعة أولا بأول وإبلاغ غرفة العمليات بالوحدة المحلية بالمستجدات.

وناشدت المغربي، المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا ومن سفاجا إلى سوهاج في الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.