عاجل.. إغلاق طريق "قنا - سفاجا" بسبب السيول

أكد مصدر أمني، إغلاق طريق "قنا – سفاجا" نظرًا لتعرض المنطقة للسيول، وذلك حفاظًا على سلامة قائدي السيارات.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن الطقس اليوم، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وبالنسبة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.