طلاب الثانوية العامة عن تأجيل الامتحانات 15 يوما: زهقنا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في يوم 21 يونيو، وهو ما يعني أنَّه جرى تأجيلها أسبوعين عن الموعد المعلن سابقًا، لأكثر من سبب أبرزها سلامة الطلاب ولإحكام التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الحياة ستعود إلى طبيعتها في نصف يونيو، وبالتالي فإن الامتحانات في المدارس والجامعات يجب أن تنتظر إلى حين عودة الحياة، متابعًا "الجداول النهائية سنعلنها خلال 48 ساعة".

قالت راحيل سعيد طالبة بالصف الثالث الثانوي إن على الرغم من ضرورة المذاكرة وأن ربما طول الفترة ما قبل الامتحانات لكن الطلاب في حالة توتر وطول المدة لا يساعدهم.

وتابعت راحيل في حديثها لـ"الوطن"، أنها وصديقتها "زهقوا" وخصوصا أن الفترة التي كانوا يتخيلون أنها ستكون فترة النتيجة وانتهاء كابوس ثانوية عامة ستكون فترة ضغط.

أما ميرنا صابر، قالت إنها من الممكن أن تؤجل العام الدراسي حال ارتفعت أعداد الحالات في شهر يونيو لكن أصدقاءها يقنعونها بعكس ذلك وكذلك أخيها الأكبر.

وتابعت ميرنا لـ"الوطن" أن تأجيل الموعد زاد من توترهم والضغط عليهم في فترة هم يعانون فيها بالفعل من الخوف من المرض والخوف من الامتحانات.