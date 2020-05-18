وزير التعليم: حضور طلاب الثانوية العامة سيكون قبل الامتحان بساعتين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سيتم تعقيم كل اللجان التي سيؤدي فيها طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية امتحاناتهم على مستوى الجمهورية، وكذلك المباني التي سيتم فيها تصحيح الامتحانات، وذلك بشكل يومي قبل دخول الطلاب، وهناك مؤسسات كبيرة جدًا تقف مع التعليم في هذه المهمة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب على الطلاب الحضور لمقر اللجان قبل بدء الامتحانات بساعتين، فالامتحان سيكون في الساعة العاشرة صباحًا ويجب أن يحضروا في الساعة الثامنة، ومن يأتي بعد الساعة التاسعة لن يُسمح لهم بالدخول.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تنظيم الطلاب في طوابير منظمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسيكون على الأرض لوح مرسومة لوقوف الطلاب عليها من أجل الحفاظ على التباعد، ما بين كل شخص والآخر 2 متر، من أجل الخضوع للكشف الحراري، ومن ثم استلام مجموعة الوقاية الشخصية، سواء الكمامات أو ما يتم ارتدائه في قدمه.

وتابع :" كل طالب هيعقم يده قبل ما يدخل المبنى، وهنظمهم في صفوف زي الإجراء اللي بيتعمل في المطار، عشان نتأكد أن كل طالب مؤمن بما يكفي غير المكان نفسه مؤمن، وكل اللي شغال بداخله".