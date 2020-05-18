وزير التعليم : أسئلة الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة ستدرس بدءً من 15 يونيو إعادة الحياة إلى طبيعتها، مضيفًا: "فيروس كورونا، قاعد معانا سنة ونصف على الأقل علميا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، على شاشة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم، أن كل دول العالم تبحث التعايش مع المرض: "وكان من المهم عقد الامتحانات بعد اتخاذ القرار باستمرار الحياة، ولهذا اخترنا يوم 21 يونيو بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة". وتابع: "الحياة لن تتوقف، وكل من يطالبون بالتأجيل شهر يونيو زي أغسطس زي أكتوبر، ولو قفلنا التعليم يبقى ضيعنا سنوات من عمر الطلاب".

وواصل: "حريصون على إن مفيش طفل مصري يحرم من الخدمة التعليمية والتقييم والانتقال إلى السنة الأعلى، ونجحنا في هذا الأمر، وكل طلاب مصر حتى الصف الثاني الثانوي أنهوا العام الدراسي بكفاءة شديدة، ودي حاجة في دول كتير معرفتش تعملها".وأردف: "تبقى لدينا امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وعندها نكون قد انهينا العام دون خسائر للطالب المصري، ويبلغ إجمالي عددهم 1.4 مليون طالب، بالإضافة إلى 500 ألف إداري ومشرف ومصحح، وننفق على المنظومة 1.3 مليار جنيه منعا للتسريب".

وأضاف: "553 ألف طالب ثانوية سيمتحنون و777 ألف طالب دبلومات فنية كذلك، واتخذنا كافة الاستعداد، والدولة تأكدت أن كل عناصر جرى التعامل معه، وأجلنا أسبوعين حتى نتأكد أن المصانع تنتج أكثر من 30 مليون كمامة".وشدد، على أن الأسئلة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وتغطي الجزء من المنهج حتى آخر يوم حضور في المدارس الطبيعية، وطلبنا من المجلس الأعلى للجامعات استكمال أجزاء مهمة من هذه المناهج المختلفة العام المقبل".