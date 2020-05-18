وزير التعليم: مصر ستتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر ستتعايش كلها مع فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها منظومة التعليم، مؤكدًا أن عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالتحديد مليون و400 ألف طالب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيشرف على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 500 ألف شخص من إداريين ومراقبين ومصححين، وهذا يُعني أن المنظومة ستقارب من 2 مليون شخص.

وتابع :" لازم نتأكد من سلامة كل واحد من 2 مليون، ضاعفنا عدد اللجان، وهيكون هناك مسافة 2 متر من جميع الاتجاهات بين الطلاب داخل اللجان، كان لازم نحط لجان أكتر بكتير، ده بيحصل في لجان التصحيح مش بس لجان الامتحانات".