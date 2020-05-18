بعد انتهاء 17%.. تعرف على المحطة متتعدة الطوابق في ميناء الإسكندرية

بعد انتهاء 17% من أعمال المحطة المتعددة داخل ميناء الإسكندرية، والتي تعد واحدة من مشاريع تنشيط الاقتصاد البحري، وبعد اطلاع وزير النقل على تفاصيل المشروع والهيكل ونسبه الانتهاء منها.

ترصد "الوطن" أهم تفاصيل المشروع والذي يعد بتكلفة إجمالية 6 مليارات بلغ إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية (5 مليارات للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة و1 مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل).

ووصل حجم الردم الذي تم تنفيذه إلى مليون و400 ألف متر مكعب من الرمال بنسبة تنفيذ 17% نتيجة انخفاض زمن الرحلة إلى 4 ساعات بما ساهم في عمل 6 رحلات / اليوم وتحقيق معدل ردم يومي وصل أحيانا إلى ما يزيد عن 60 ألف متر.

ووصل معدات الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال تحسين التربة وتم تركيبها وعمل تجربة لها، ومن المتوقع بدء أعمال تحسين التربة بعد عيد الفطر مباشرة يعقبها البدء في أعمال حائط الرصيف مطلع يوليو المقبل.

وأفاد رئيس الشركة المصرية للمحطة متعددة الأغراض برفع 36 هدفا من أصل 38 هدفا، ومنتظر الانتهاء قبل نهاية شهر رمضان.

وفقا للتجهيز المستقبلى للمحطة، حيث قامت الشركة بعرض المقترح الابتدائي لمخطط المحطة والجاري دراسته بمعرفة الاستشارى للاتفاق على الشكل النهائى للمحطة وبدء تجهيز وإعداد شبكات المرافق كهرباء /ماء/صرف، بالإضافة إلى أنه تم البدء أيضا في عمل الدراسة المرورية للمحطة مع إحدى الجامعات المصرية لتنظيم حركة الشاحنات من وإلى المحطة وتجهيز الطرق اللازمة لها.

كما يتم العمل على مقترح الهيكل التنظيمى الجديد للشركة والذى سيتم العمل عليه من الآن ليكون جاهزا للاستخدام عند بدء التشغيل الفعلى مطلع عام 2022.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، حيث يعد من أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أجرى جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

أوضح الوزير أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ، مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصري وإلى الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.