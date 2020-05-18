إيطاليا تسجل أقل وفيات بفيروس كورونا قبل يوم من فتح البلاد

أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجر في 9 مارس.

وفي 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، وبلغ يومها 969 وفاة.

وسيُعاد، الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

أعلنت السلطات الإيطالية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجر في 9 مارس. وفي 27 مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، وبلغ يومها 969 وفاة.

وسيُعاد، الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.