الديهي: أزمة كورونا تكسير عظام لاقتصادات العالم.. لا بديل سوى التعايش

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن فيروس كورونا وأنه ليس أمامنا بديل سوى التعايش معه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية منه، لافتاً إلى أن أهم ما جاء في مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم هو منع دخول أي مواطن لأي منشأة دون ارتداء الكمامة، وفرض عقوبة على من يخالف ذلك.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TeN، أن ما يجري في العالم بسبب كورونا هو شلل اقتصادي تام وكامل غير مسبوق، وهناك وظائف سوف تختفي وتنتهي تماما.

ونوه، أن أزمة فيروس كورونا أزمة طاحنة وأزمة تكسير عظام للاقتصادات على مستوى العالم، وأن الأمر جاد خطير واستهانة المواطنين بالأزمة هتودينا في داهية.