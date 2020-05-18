فريق إعداد لميس يفاجئها في عيد ميلادها: عاوزة كمامة على التورتة

فاجئ فريق إعداد برنامج "القاهرة الآن"، الإعلامية لميس الحديدي، بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء، فأحضروا تورتة كبيرة عليها صورة لها مع اسم البرنامج، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، وقاموا بغناء " أبو الفصاد.. وهابي بيرز داي تو يو".

وأظهر الفيديو، التزام فريق إعداد البرنامج بارتداء كمامات على الهواء خلال وقفوهم بجانبها على الهواء، فيما ظهرت الإعلامية الوحيدة بينهم بدون كمامة، ووجهت لهم الشكر على المفاجأة التي قاموا بها على الهواء.

"أهم حاجة سكينة التورتة متعقمة ولا لأ وليه صورتي اللي على التورتة مش بكمامة، المفروض تبقى بكمامة يا جماعة"، هكذا مازحت الإعلامية فريق الإعداد بعد تهنئتها على الهواء، وقاموا جميعًا بتقطيع التورتة.