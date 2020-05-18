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استقرار الدولار عقب ارتفاع طفيف أمس.. وأعلى سعر شراء 15.82 جنيه

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جهاد الطويل
10:34 ص | الإثنين 18 مايو 2020
دولار

دولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، عقب ارتفاع أمس للمرة الأولى منذ 10 أسابيع بقيمة قرشين في عدد كبير من البنوك.

وجاءت 6 بنوك الأعلى سعرًا للبيع وهي: "الأهلي الكويتي بيريوس- التجاري الدولي - الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان - قطر الوطني - المشرق"، ليباع بـ15.82 جنيه مقابل 15.80 جنيه.

بينما بنوك "المصرف العربي الدولي - الأهلي المصري - hsbc - الإسكندرية - مصر - كريدي أجريكول - بلوم - مصرف أبو ظبي الإسلامي - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - قناة السويس - المصرف المتحد - عودة - الكويت الوطني - المصري لتنمية الصادرات - الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - الاهلي المتحد - التنمية الصناعية - أبو ظبي الأول"، الأقل سعرًا للبيع ليباع بـ15.80 جنيه، مقابل 15.78 جنيه أمس.