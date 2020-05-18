مصدر بالمترو: ظهور حالتين جديدتين بكورونا بين سائقي الخط الثاني

أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ظهور حالتين جديدتين مصابة بكورونا بالخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة - المنيب)، مشيرا إلى عزلهما فورا في مستشفيات العزل، لتلقي الرعاية الطبية الكاملة للتعافي من الفيروس.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ السائق الأول يدعى أشرف حلمي، والثاني حسن زكي، مشيرا إلى أنّ عينات المسح ظهرت إيجابية وجرى عزلهما بمستشفيات العزل، وإعطائهما إجازة مفتوحة حتى تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنّ حالات الإصابات بين السائقين وصلت إلى 4 حالات، 2 بالخط الأول، و2 بالخط الثاني، لافتا إلى أنّ شركة المترو ستبدأ خلال ساعات قليلة مسح حراري شامل لجميع السائقين بالخطوط الثلاثة والصرافين والإداريين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّه حال ظهور عينات إيجابية بين العاملين سيتم عزلها فورا بمستشفيات العزل، وتوفير الإجراءات الطبية اللازمة للتعافي من كورونا، ثم عمل مسح حرارس آخر للتأكد من التعافي التام من الإصابة، للعودة للعمل مرة أخرى.