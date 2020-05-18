الدواء تحذر من بيع كواشف كورونا على مواقع التواصل: "مجهولة المصدر"

رصدت هيئة الدواء المصرية، بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لكواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنّ الكواشف التي يتم الترويج لها، مجهولة المصدر.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّ الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن وعلاج فيروس كورونا المستجد فقط، وغير مصرح ببيع أو تداول الكواشف بأي جهة أخرى.

وأضافت الهيئة أنّه يتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص Covid 19 بجميع أنواعها، لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وعدم توريد الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.

وأكدت الهيئة أنّها تتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

وناشدت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid 19"، وعدم الانسياق وراء كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.