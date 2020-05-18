طبيبة بنها المتعافية من كورونا: "تجربة مريرة"

وصفت الدكتورة إيمان ضياء، الطبيبة بمستشفى بنها الجامعي والمتعافية من فيروس كورونا المستجد، تجربتها مع المرض بالمريرة، مشيرة إلى أنها أصيبت به أثناء عملها بمستشفى بنها الجامعي منذ 22 يوما.

وقالت إنها كانت تنقذ حياة طفل، تبين فيما بعد إصابته بالمرض، وانتقل الفيروس إليها، ودخلت العزل الصحي حتى خرجت بالأمس، بفضل دعاء الكثيرين ومساندتهم حتى تمام تعافيها.

وأوضحت الطبيبة أن أصعب ما مر عليها خلال الإصابة والمرض هي فترة الـ14 يوما الأولى لحضانة الفيروس، بسبب قلقها الشديد علي أسرتها التي خالطتها قبل معرفتها بالإصابة بكورنا، وقالت إنها شعرت بالراحة بعد أن عرفت أن الأسرة بخير.

ووصفت الطبيبة الألم الناجمة عن كورونا بأنها شديدة جدا، ولا يمكن وصفها، مشيرة إلى أن أعراضه متقلبة وسريعة ما بين أعراض تنفسية وباطنية، بجانب الألم في الظهر والرقبة. وأوضحت أنها قضت 22 يوما من التعب الجسدي، والأرهاق النفسي، وحدثت لها أعراض متفاوتة تقل وتزيد، بجانب قلق انتظار نتائج التحاليل .

وأكدت أنها كانت لاتستطيع الكلام أو الحركة أو النوم بجانب العذاب النفسي الشديد، خاصة أنها خضعت لـ 10 مسحات وكل مرة تظهر النتيجة إيجابية حتي كادت تفقد أعصابها ولكن بالصبر والصلاة والدعاء لله جاءت نتيجة أخر مسحتين سلبية وتعافت وغادرت المستشفى.وأضافت أن أصعب موقف مر عليها بعد مرو أسبوع تقريبا بالمستشفى عندما طلبت رؤية أهلها، وجاءت بنتها التي لم تتخطى العامين، ولوحت لها بيدها، ونادت عليها "ماما" علي بعد أمتار وهي لاتكاد تري ملامحها .

وناشدت الطبيبة المواطنين بالالتزام بالبقاء بالمنزل وتناول الخضار والليمون بالعسل وفيتامين "د وسي" لتقوية المناعة لان الفيروس ليس له علاج ويعمل علي المناعة. وأكدت أنها غير نادمة ولو عاد الأمر وعرفت أن الطفل مصاب لقامت بإسعافه وإنقاذ حياته مرة أخرى .