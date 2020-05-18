نصائح صحية وغذائية لمرضى الربو في رمضان.. ابتعد عن الأطعمة الدسمة

قدّمت كلية التمريض بجامعة حلوان، نصائح صحية وغذائية مهمة عن كيفية الصيام لمرضى الربو، في إطار حملتها التوعوية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، التي تقدم فيها النصائح الطبية للصائمين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح، أنّ كلية التمريض تسعى من خلال هذه الحملة التوعوية، لتقديم عدد من النصائح التي تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وبشأن مرض الربو، أوضحت أنّه مرض مزمن يصيب الجهاز التنفسي، ويؤدي لالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، فينتج عنه حدوث أزمات متكررة من ضيق التنفس، والسعال وألم في الصدر، مشيرة إلى أنّ مرضى الربو يمكنهم الصيام، خاصة وإذا كان المرض لديه مستقرا والأعراض خفيفة.

وأوضحت أنّ الربو من الأمراض التي تستفيد من الصيام من خلال تحسين كفاءة الرئتين وسعتهما، إذ إنّ الصيام يقلل نواتج الفضلات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تنشيط الرئة وعملها بشكل أفضل.

وقدمت عميد الكلية، بعض النصائح الصحية لمرضى الربو في شهر رمضان، ويحتاج لاتباع بعض الإرشادات المهمة، لينعم بصيام الشهر الفضيل بأمان، ودون التعرض لأزمات حادة، ومن هذه النصائح والإرشادات:

نصائح صحية لمرضى الربو في شهر رمضان

1- تجنب الأماكن الحارة والجافة في رمضان والجلوس في تهوية مناسبة؛ لأن الحرارة والجفاف من شأنه تفاقم أعراض مريض الربو.

2- تجنب الإجهاد والإرهاق، والحصول على عدد كاف من ساعات النوم.

3- البعد عن التدخين والمدخنين تماما.

4- البعد عن مصادر تلوث الهواء قدر الإمكان كعوادم السيارات، والأبخرة، والغازات وغيرها.

5- تجنب الوسائد المحشوة بالريش، أو الصوف أثناء النوم واستخدام المنتجات القطنية بدلا من ذلك مع الحرص على تهويتها جيدا.

6- تجنب الخروج في أوقات العواصف الترابية أثناء وقت الصيام.

7- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان خصوصا في أثناء فترة الصيام.

8- تجنب الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة داخل المنزل خصوصا القطط والكلاب.

9- تناول الدواء بانتظام ووفق تعليمات الطبيب المعالج، وإبلاغ الطبيب إذا شعرت بتكرار أعراض الربو لديك، ليعدل الطبيب الخطة العلاجية لك.

10- احتفظ بالبخاخ الخاص بك معك دائما في أي مكان تذهب إليه فربما تحتاجه فجأة وباستعماله تنقذ حياتك.

نصائح غذائية لمرضى الربو في شهر رمضان

1- تجنب تناول وجبات دسمة على الإفطار أو السحور وتناول بدلا من ذلك وجبات صغيرة ومتكررة بين الإفطار والسحور، لتجنب عسر الهضم وامتلاء البطن الذي قد يحدث ويسبب ضيق بالتنفس.

2- تناول ملعقة من العسل مع التمر أثناء الإفطار لتلطيف الغشاء المخاطي.

3- الإكثار من تناول السوائل أثناء السحور والإفطار خاصة المياه، ليصبح البلغم أكثر ليونة، ما يساعد في سهولة إخراجه وتجنب الجفاف.

4- الابتعاد عن المواد الحارة مثل البهارات والأطعمة الدسمة، لأنها تزيد مادة الهيستامين والحساسية في الجسم.

5- تناول طعام صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة لبناء الجسم، والإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة لتقوية الجهاز المناعي.

6- تجنب الأغذية المهيجة لحالات الربو، والمسببة للغازات والانتفاخ كالكرنب والقرنبيط والتقليل من المشروبات الغازية.

7- الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين سي، لأنها أطعمة مضادة للأكسدة وتعمل على تقليل الالتهاب مثل البروكلي، البرتقال، اليوسفي، الفراولة، الكيوي وكذلك الليمون والجوافة.

8- تناول الأطعمة المحتوية على أحماض أوميجا 3 الدهنية لأنها تتمتع بخواص مضادة للالتهابات وتساهم في السيطرة على أعراض الربو مثل السمك والسلمون والتونا.

9- التقليل من تناول الأطعمة الجاهزة لما تحتوي من زيوت نباتية.

10- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" مثل الجزر والبطاطا الحلوة لتقليل من التهابات الشعب الهوائية.

11- تجنب تناول الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة قدر الإمكان، لأنها قد تزيد من حدوث أعراض الربو.

12- التقليل من الأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية؛ لأنها تعمل على زيادة الوزن، ما قد يزيد حدة أعراض الربو.

13- يفضل طهي الطعام باستخدام زيت الزيتون لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3 الدهنية.

14- ينصح بإضافة الزنجبيل والكركم والروزماري والفلفل الأحمر للطعام وكذلك الثوم والبصل، لأنهما أطعمة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساهم في تعزيز القدرة على التنفس بسهولة، وتساهم في فتح المجاري الهوائية لأطوال فترة ممكنة.

15- تجنب الأطعمة المملحة، لأن الطعام المحتوي على ملح قليل يحسن وظائف الرئة

أطعمة يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو السحور لتقليل أعراض الربو

- وجبة الإفطار:

يفضل تناول: السمك بمختلف أنواعه، خاصة السلمون والتونة، خضار سوتيه، السبانخ والسلق، ويمكن تناول شرائح الكبد والجمبري.

الفاكهة، مثل الأناناس، والبطيخ، أو المشمش، إضافة إلى تناول سلطة خضراء تحتوي على الخس، والبقدونس، والفلفل الأخضر، إضافة إلى زيت الزيتون.

- وجبة السحور:

فيفضل الإكثار من تناول: الطماطم والجبن، والفاكهة مثل التفاح، العنب أو الكنتالوب، والبيض أو اللبن لاحتوائهم على فيتامين د، لكن بشرط عدم وجود حساسية لهم من المريض، كما يمكن تناول الزبادي، والمكسرات، مثل جوز الهند، ويمكن تناول قطع من الجزر.