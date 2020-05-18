أطباء التكليف يطالبون بضمهم للعمل: نريد المشاركة في مكافحة كورونا

تجمع عشرات من أطباء التكليف دفعة مارس 2020، بمقر النقابة، مطالبين الصحة بالاستجابة لمطلبهم وهو سرعة ضمهم لمنظومة العمل وتكليفهم.

ورفع أطباء التكليف لافتات رمزية تحمل مطالبهم ورسائل برغبتهم في الانضمام لمنظومة العمل الصحي، ومناشدة لجميع المسؤولين لحل أزمتهم مع التكليف.

وأرسل أطباء التكليف مطلبهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لحل مشكلتهم، مؤكدين أنّ عددهم نحو 7000 طبيب ممتنعين عن التكليف في النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الصحة، وثبت بالتجربة على 800 طبيب أنّ به عيوب هيكلية، وطالبوا بالتكليف على النظام القديم، وهو ما ترفضه الوزارة ولا تسمع لصوت شباب الأطباء ولا للحلول والمقترحات المقدمة.

وأشاروا إلى أنّ هذا يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه المنظومة الصحية، لكل يد تمتد لها وكل طبيب ينضم إليها، ليحمل معها عبء المسؤولية ومساعدة وعلاج المواطنين في هذه الظروف الطارئة التي تعيشها مصر في ظل وباء كورونا، وأنّهم على استعداد للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.