محافظ الغربية: رفع 14 ألف طن قمامة وتنفيذ 322 حملة نظافة في أسبوع

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المراكز والمدن، حيث تم رفع 14 ألفا و385 طن قمامة ، بواقع تنفيذ 322 حملة نظافة، في أسبوع، خلال الفترة من 6 مايو إلى 12 مايو الجاري.

أوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 34 حملة وتم رفع 1410 أطنان قمامة، وبلغت الحملات بمركز المحلة الكبرى 37 حملة وتم رفع 1498 بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز سمنود 27 وتم رفع 965 طنا، وفي مركز قطور تم تنفيذ 27 حملة نظافة أسفرت عن رفع 825 طن قمامة ، وفي بسيون تم رفع 920 طن قمامة بواقع 25 حملة نظافة، وفي كفر الزيات تم تنفيذ 28 حملة نظافة أسفرت عن رفع 890 طن، كما تم رفع 930 طن في السنطة بإجمالي 30 حملة نظافة، في حين بلغ عدد الحملات بزفتي 30 وتم رفع 1105طن قمامة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ 21 حملة نظافة بحي أول طنطا، أسفرت عن رفع 1520 طن قمامة، و 21 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 1300 طن ، في حين بلغ عدد الحملات التي تم تنفيذها بحي أول المحلة 21 وتم رفع 1590 طن، وفي حي ثان المحلة تم تنفيذ 21 حملة نظافة وتم رفع 1407 طن، مشددا علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل حفاظًا علي صحة المواطنين.