نائب يؤيد إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي قال فيها إنّه يجب التعايش والتكيف مع فيروس كورونا، موضحا أنّ التعايش لا يعني أنّ الأمور تسير بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، بل تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية، التي يلتزم المواطنين بتنفيذها بقوة القانون، ومخالفتها ستكون له عقوبات رادعة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات إجباريا.

وقال مسعود، في بيان عنه، إنّ هذا الاتجاه من الحكومة صائب للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، معلنا تأييده التام لتأكيد رئيس الوزراء بأنّه سيكون هناك إجراءات وعقوبات صارمة حال المخالفة والتواجد في المناطق العامة، دون ارتداء الكمامات.

وطالب بالتطبيق الحاسم للمادة 20 مكرر من قانون الأمراض المعدية بعد إقرار البرلمان لهذا التشريع، والتي تنص على أنّع "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية"، ويعاقب من خالف استخدام الكمامات الواقية بـغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.