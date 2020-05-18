4 إصابات جديد بكورونا في إسنا جنوبي الأقصر

كشف مصدر طبي بمستشفى حميات الأقصر، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من مدينة إسنا جنوبي الأقصر.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن الحالات سجلت فجر اليوم، اثنان منهما من منطقة الفارسية التابعة لقرية أصفون المطاعنة، والثالثة بقرية طفنيس المطاعنة، والرابعة بقرية الحليلة شرق مدينة إسنا، مشيرا إلى أن العدوى انتقلت لهم عن طريق المخالطين، مضيفًا أنه يجرى الآن لهم تقديم سبل الرعاية لحين نقلهما لأحد مستشفيات العزل الطبي.

كان مستشفى العزل الصحي في إسنا، أعلن خروج 21 مصابا بعد تعافيهم تمامًا من كورونا، مساء أمس.