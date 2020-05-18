"زراعة الغربية": توريد 80% من محصول القمح وحصاد 117 فدانا

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن نسبة توريد محصول القمح وصلت إلى 80% حيث جرى توريد 107 آلاف و508 أطنان و502 كيلو، حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 487 طنا و76 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 936 طنا و234 كيلو، والبنك 1488 طنا و399 كيلو.

وأكد عبدالجواد أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 117 ألفا و350 فدانا.

وناشد وكيل وزارة الزراعة في الغربية، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.