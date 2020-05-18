زراعة 25 ألف فدان ذرة في القليوبية

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن إجمالي المساحات التي تم زراعتها بالفعل بمحصول الذرة هذا العام 25 ألف فدان من إجمالي 82 ألف فدان مستهدف زراعتها هذا الموسم بالمحافظة بأنواعها المختلفة

وأضاف أن الإرشاد الزراعي يقوم بتوفير تقاوي الذرة بالجمعيات والإدارات وهى تقاوى من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل للخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الإنتاج .

وأكد " زايد " أنه تم توفير 8572.450 طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية المنتشرة بنطاق المحافظة استعدادا لبداية الزراعة بالموسم الصيفي، موضحا أن هذا الرصيد منعا لظهور أى أزمة في الأسمدة خلال الموسم الصيفي، مشيرا إلى أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعة للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة بمحصول الذرة.