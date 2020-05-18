مركز "تنمية أعضاء هيئة التدريس" بجامعة سوهاج يستأنف دوراته "أون لاين"

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بدء فعاليات الدورات التدريبية لاعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية ومعاوني اعضاء هيئة التدريس باستخدام التدريب عن بعد "on-line training" في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتعايش مع جائحة كورونا.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إن الهدف من استخدام التدريب عن بعد "on-line training" التيسير على اعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالترقيات واستخدام وسائل ومعينات جديدة فى التدريب فى ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ان هذة الدورات تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي سوف ينظمها المركز باستخدام طريقة التدريب عن بعد، ابتداء من شهر يونيو ٢٠٢٠م، حيث تم بدء الحجز في عده دورات منها العرض الفعال،مشروعات البحوث التنافسية، مكافحة الفساد والتعريف به،وذلك من خلال هذا الرابط https://www.facebook.com/Sohag-FLDC-438672369927466/.