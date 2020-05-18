في 24 ساعة.. رفع 59 طن قمامة من قرى منية النصر بالدقهلية

قال المرسي هيكل، رئيس مركز ومدينة منية النصر، إنه تم رفع 59 طن قمامة من قرى المركز خلال يوم واحد، تشمل 29 طن قمامة بطريق الوحدة المحلية بالجمال والوحدة المحلية بالرياض، بجانب تنفيذ حملة مكبرة للتطهير بقرية الرياض بالتعاون مع شباب القرية، فضلا عن رفع 12 طن مخلفات وقمامة من نطاق الوحدة المحلية بقرية ميت تمامة، بالإضافة إلى نقل 18 طن من القمامة من نطاق الوحدة المحلية بقرية برمبال الجديدة .

وأضاف "هيكل"، في تصريح صحفي، أن تلك الأعمال في إطار تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة بالعمل يوميا على ثلاث فترات عمل "صباحية ومسائية وليلية" في أعمال النظافة والصيانة والإنارة والحدائق والتطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار إلى أنه تم عمل صيانة لعدد 25 كشاف بشارع المقابر ببرمبال الجديدة وشارع مدرسة أحمد النجار الإعدادية، وكذلك مدخل كفر قنيش، بجانب وصول 95 عامود كهرباء جديدة لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية الخضيري وتوابعها، كما تم نقل 20 طن قمامة من نطاق الوحدة المحلية لقرية البجلات، وتم رفع 12 طن قمامة ومخلفات من نطاق الوحدة المحلية بقرية النزل والطريق العام، وتم متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والأتربة من جوانب الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المدينة وأيضا في قرى ميت الخولي مؤمن والدراكسة وميت طاهر والكورنيش ووسط المدينة والمساكن والتربية النوعية والمستشفى المركزي وأمام البنك الزراعي والشوارع الرئيسية والفرعية،

وأكد هيكل على متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بطرق الدراكسهة دكرنس ومنطقة أبو حلاوة ومتابعة أعمال العناية بالحدائق والأشجار والجزر الوسطى وقص وتنسيق أشجار الزينة وأعمال الري وإزالة الحشائش، ومتابعة رش وتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية والمصالح الحكومية بالقرى والعزب.