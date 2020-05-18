إزالة 15 تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بسوهاج

إزالة 15 تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:53 م | الإثنين 18 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية في المهد، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز البلينا، ودار السلام، وطهطا، وطما، وسوهاج، والمراغة.
ووجه المحافظ بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا نفذت إزالة فورية في المهد لحالة تعدً على مساحة 100 مترًا بقرية العرابة مخالفة لشروط البناء، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 مترًا طولى وذلك بمنشأة برديس.
وفي مركز ومدينة دار السلام أُزيلت 5 تعديات على الأراضي الزراعية، فيما نفذت الوحدة المحلية بمدينة طهطا إزالة 3 تعديات، بينما الوحدة المحلية لمدينة سوهاج حالتين فقط.