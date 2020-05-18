إزالة 15 تعد على الأراضي الزراعية في 6 مراكز بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية منها إزالات فورية في المهد، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز البلينا، ودار السلام، وطهطا، وطما، وسوهاج، والمراغة.

ووجه المحافظ بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا نفذت إزالة فورية في المهد لحالة تعدً على مساحة 100 مترًا بقرية العرابة مخالفة لشروط البناء، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 مترًا طولى وذلك بمنشأة برديس.

وفي مركز ومدينة دار السلام أُزيلت 5 تعديات على الأراضي الزراعية، فيما نفذت الوحدة المحلية بمدينة طهطا إزالة 3 تعديات، بينما الوحدة المحلية لمدينة سوهاج حالتين فقط.