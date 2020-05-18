النواب يوافق على اتفاقية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019.

ويهدف الاتفاق، لتنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيله، فضلا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

ووفقا للاتفاقية، توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، للمركز، مبان مؤثثة على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعوية لمساحة المكاتب، اتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، إضافة إلى عدد آخر من الخدمات.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، برنامجا متكاملا يتضمن مجموعة من محاور العمل، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة الرئاسة لتعزيز التواجد والدور المصري في القارة الأفريقية، والاهتمام بوجه خاص بجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات والانخراط في جهود الوساطة لمنع النزاعات في القارة الأفريقية.